Asociale media stoken onrust over vreedzame Palestina demonstraties

Sociale media worden de laatste dagen overspoeld met beelden van pro-Palestina demonstraties die wereldwijd uitmonden in wanorde en geweld. Maar wat is daar van waar? Weinig, zo blijkt. Neem bijvoorbeeld de mars voor een vrij Palestina dit weekend in Londen. Op sociale media gingen al snel video’s rond afkomstig van het rechtse mediakanaal GB News waaruit zou blijken dat de mars een gewelddadige bijeenkomst was met aanvallen op de politie. Uit beelden vanaf de mars zelf komt een heel ander beeld naar voren. Oordeel zelf: