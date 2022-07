Asielzoekers op schepen voor de kust, wie verzint zoiets?

21 jul. 2022 - 17:01

Je hebt een verschil tussen een urgentieverklaring en woningzoekende. Je hebt op korte termijn geen woning, of je hebt een woning, je woont bij iemand in maar wil daar weg, maar hoeft niet per se altijd weg. Je staat ingeschreven. Je krijgt voorstellen maar in plaats van iets te accepteren ben je kieskeurig want is niet de goede wijk, te duur, zus en zo. Het keuzelijstje dat altijd realistisch is. Als er te weinig gebouwd is doordat de regelgeving het niet toelaat, er geen financiering is of dat de politieke partij(en) die niet de huurder als achterban heeft maar eerder de particuliere verhuurder, woningbezitter, of projectontwikkelaar en je daar de nodige centjes (gefinancierd) van krijgt. Dan zijn er andere belangen. Follow the money. Als er jaren veel te weinig gebouwd is om de achterban te vriend wil houden, het verdienmodel in stand, zoals ook met de fossiele energieproducenten is gebeurd, dan neem je geen maatregelen die dat verdienmodel gaan schaden. Je creëert krapte waar de aanbod kleiner is dan de vraag. Je ontkent het, bagatelliseert het of men noemt oorzaken die er voor een klein deel mee te maken hebben maar grotendeels aan je eigen handelen ligt. Ondanks waarschuwingen, maatschappelijke en demografische veranderingen, toch het kortzichtige beleid blijven uitvoeren. Soms moet men handelen volgens wetgeving, juridische uitspraken. Vreemde oplossingen door zaken die je zelf veroorzaakt hebt. VVD ten voeten uit, CDA in iets mindere maten...

