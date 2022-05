Asielzoekers in ondermaats Ter Apel slapen noodgedwongen op het gras Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 246 keer bekeken • bewaren

Tientallen asielzoekers hebben dinsdagavond op het gras van het terrein rond aanmeldcentrum Ter Apel moeten slapen, omdat er geen plek voor ze was in de opvanglocatie. Dat meldt RTV Noord. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) noemt het schrijnende gebrek aan opvangplekken ‘dieptriest’.

'We hebben alles gedaan om mensen een plek te geven, maar al die plekken zijn op', liet COA-woordvoerder Jacqueline Engbers weten. 'We hebben ervoor gezorgd dat alle kwetsbare mensen eruit gehaald zijn. Voor de mensen buiten zijn dekens uitgedeeld.' Uiteindelijk lukte het om de overgebleven mensen voor de nacht onder te brengen in kantoren en wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, spreekt van een ‘onverminderd zorgelijke’ siutatie. Daarmee doelt hij op het dringende beroep dat zowel de gemeente als de veiligheidsregio hebben gedaan op de landelijke overheid om voor humane omstandigheden in Ter Apel te zorgen. De locatie heeft structureel te veel aanmeldingen, de hygiëne is er al tijden ondermaats, de asielzoekers hebben er vrijwel geen privacy en de doorstroom verloopt zeer traag. Dat leidde er eerder al toe dat voorzitter van de veiligheidsregio Koen Schuiling Ter Apel bestempelde als ‘ons eigen Lampedusa’. Desondanks lijken de kabinetten-Rutte weinig tijd en energie te steken in het verbeteren van de situatie.