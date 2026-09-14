Asielzoekers in het VK mishandeld door autoriteiten voor deportatie naar Frankrijk Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 265 keer bekeken • Bewaren

Asielzoekers die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk zijn teruggestuurd, vertonen "tekenen van fysiek geweld en verwaarlozing". Dat blijkt uit onderzoek van de Franse hulporganisatie Samusocial de Paris (SSP). De organisatie, die zorg verleent aan teruggekeerde asielzoekers, onderzocht tussen 22 januari en 7 juni 2026 negentig teruggestuurde mannen, vooral twintigers en begin dertigers afkomstig uit landen als Eritrea, Soedan en Afghanistan. Bij hen werden onder meer botbreuken, kneuzingen en verwondingen vastgesteld die "duiden op fixatie met handboeien", naast ernstige psychische klachten zoals PTSS. Het gaat in alle mishandelingen die zijn gepleegd tijdens hun detentie in het VK.

De asielzoekers om wie het gaat zijn naar Frankrijk gedeporteerd onder de omstreden "one in, one out"-regeling. Die houdt in dat voor elke asielzoeker die met een bootje het Kanaal oversteekt en vervolgens door het VK naar Frankrijk wordt teruggestuurd, één andere asielzoeker vanuit Noord-Frankrijk legaal naar het VK mag reizen om daar asiel aan te vragen.

Volgens het rapport komen uit consultaties tekenen naar voren die wijzen op recent fysiek en psychologisch geweld, evenals de gevolgen van langdurige detentie onder omstandigheden die als bijzonder vernederend worden omschreven. Er wordt [in het rapport] gesteld dat de vastgestelde fysieke en psychologische omstandigheden "expliciet verband houden met de uitvoering van het Frans-Britse akkoord". Het rapport voegt daaraan toe: "De frequentie en herhaling van de incidenten die worden gemeld door personen die in het kader van het Frans-Britse akkoord zijn overgebracht, lijken bijzonder zorgwekkend."

Een van de teruggekeerden moest na aankomst in Frankrijk met spoed naar het ziekenhuis vanwege ernstige verwondingen. Een ander werd met spoed psychiatrisch behandeld nadat hij "gedesoriënteerd, suïcidaal en niet meer aanspreekbaar" bleek. Ook Artsen zonder Grenzen, dat eveneens zorg verleent aan deze groep, spreekt van ernstig psychisch en fysiek geweld. SSP wil nu alle meldingen van mishandeling door Britse autoriteiten verzamelen en de zaak voorleggen aan het Franse Openbaar Ministerie.