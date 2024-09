Asielzoekerhaters hangen posters in abri, uitbater haalt ze weg en gemeente neemt afstand

"Tegen culturen die tegen de onze zijn, #eibergenazcvrij" is op de abri's te lezen. De reclameruimte wordt verhuurd door het bedrijf Clear Channel uit Hoofddorp. Die laat in een reactie weten woensdag nog vier omstreden posters tegen het azc in Eibergen te verwijderen uit hun reclamezuilen bij bushaltes in Berkelland. "Want ze zijn bij nader inzien in strijd met de eisen van de reclamecodecommissie. Wij distantiëren ons er volledig van", zegt Cleo Zijlstra, hoofd van de afdeling Marketing en Communicatie bij Clear Channel.