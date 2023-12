Asielopvang schaamte! Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 273 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Als aanmeldcentrum is het AZC in Ter Apel bomvol en moeten steeds meer vluchtelingen in de buitenlucht overnachten vanwege een groot gebrek aan andere tijdelijke opvanglocaties.

Ondanks noodoproepen van de burgermeester van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is het opvallend stil in Nederland. Om dit gezamenlijke probleem van onze samenleving fatsoenlijk en menswaardig op te lossen. Solidariteit van andere gemeenten om Ter Apel te kunnen ontlasten is ver te zoeken. Om allerlei verschillende redenen.

Ter Apel en de provincie Groningen moeten het zelf maar uitzoeken! Dat is niet ons probleem denkt menig Nederlands medeburger. Bij het zien van beelden in de media over dit steeds nijpender probleem. Wegkijken is altijd gemakkelijk in zo’n situatie. Maar lost het probleem niet echt op!

Afwachten wanneer deze asielopvang crisis weer voorbij is, ook niet. Met zekerheid gaat dit nog een tijdje gewoon door en zal de situatie alleen maar verergeren. Hoever is de politiek feitelijk af van het geven van 20.000 euro aan Groningen voor iedere vluchteling die zij blijft opvangen. Als verdienmodel voor dit buitengewest. Dat voor dit probleem het beste als een stukje buitenland kan worden gezien en ook zo binnen de EU kan worden behandeld?

Als geboren Groninger kan ik me alleen maar schamen voor al die vluchtelingen uit oorlogsgebieden die wanhopig een veilig heenkomen zoeken en hier zo mensonwaardig worden behandeld. Vanwege een totaal gebrek aan solidariteit onder veel gemeentes en haar daarin wonende burgers.

Hoe gaaf is dit land nu echt om in te wonen?