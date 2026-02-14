Arundhati Roy zegt Filmfestival Berlijn af na jurycommentaar dat filmmakers 'zich buiten politiek moeten houden' Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 152 keer bekeken • Bewaren

De Indiase schrijfster en activiste Arundhati Roy heeft haar deelname aan het filmfestival van Berlijn geannuleerd uit protest tegen uitspraken van jurylid Wim Wenders. De Duitse regisseur, die de jury van het festival leidt, zei donderdag dat filmmakers "zich buiten de politiek moeten houden" en dat kunst "het tegenovergestelde van politiek" is. Volgens Wenders kunnen films "de wereld veranderen, maar niet op een politieke manier." Dat meldt The Guardian.

Roy noemt de uitspraken "onverteerbaar" en zegt te vrezen dat ze "miljoenen mensen over de hele wereld" hebben bereikt. "Het horen zeggen dat kunst niet politiek moet zijn, is verbijsterend," aldus de prestigieuze Booker Prize-winnende auteur. "Het is een manier om een gesprek over een misdaad tegen de menselijkheid af te kappen, terwijl het zich in real-time voor onze ogen ontvouwt - juist wanneer kunstenaars, schrijvers en filmmakers er alles aan zouden moeten doen om het te stoppen."

De schrijfster, die deze week de longlist haalde voor de Women's Prize met haar eerste memoire Mother Mary Comes To Me, herhaalde dat "wat in Gaza is gebeurd en blijft gebeuren, een genocide op het Palestijnse volk door de staat Israël is." Roy zou bij het festival aanwezig zijn voor een vertoning van haar gerestaureerde film In Which Annie Gives it Those Ones uit 1989, zegt "geschokt en vol walging" te zijn. Ze waarschuwt dat de geschiedenis zal oordelen over kunstenaars die nu niet opstaan om zich uit te spreken.