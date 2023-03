Artsen: Duitsland zit nu in tweede golf, zet mondkapje op

7 aug. 2020 - 5:50

Het is me toch wat allemaal.....blijkbaar raak ik een gevoelide snaar.... Een nieuw artikel op Joop: 'coronaregels zijn niet meer uit te leggen'.,,, Virologen zijn heel handig in prutsen met virussen in laboratoria. Maar zijn ze ook geschikt om te kunnen weten hoe mensenmassa s reageren, hoe mensen in hun hoofd omgaan met deze fase. Hoe een economie moet blijven draaien... Daar heb je dus deskundigen voor nodig. Zo maar een paar uitspraken van de door julie aangehaalde deskundige virologen: ' het virus lijkt vooral Aziatische mensen te treffen'; carnaval kan doorgaan 'want dar wordt innjleine groepjes gevierd'. De vraag is of deze wetenschappers de juiste rol hebben in het proces. Een vliegtuigmonteur is ook geen piloot namlijk. De monteur lost het technische probleem op. De piloot bestuurt. En dat ieder virus anders is.... Goh, wat een openbaring! Iedere dag is anders.contnue nieuwe dingen om mee te dealen.....dit virus verspreidt zich ongeveer xoals ieder virus. Alleen de behandeling en de remedie zijn anders. Daar heb je die virologen voor nodig. Maar hoe een maatschappij er mee om moet gaan, hoe je maatregelen effectief en zinvol kunt uitvoeren en hoe je het een plek in de maatschappij moet geven...daar heb je heel andere wetrnschappers voor nodig: sociilogen, psychologen, economen, veiligheidsdeskundigen, eerstrlijnshulpverleners etc. En wat er dan ook nog bijkomt.... het zal mij niet verawonderen als over een paar jaar, bij een parlementaire enquete het OMT als zondebok gebruikt zal gaan worden. Dus niet meer verschuilen achter 'we weten het niet, want het is nieuw'. Een groot deel van het probleem is helemaal niet nieuw. Waarom waren er in het begin geen beschermingsmiddelen? Omdat die strategische voorraden een paar jaar terug zijn wegbezuinigd. Omdat er wordt vertrouwd op just in time delivery. Wat faalt als er één radertje faalt. Niet verstandig dus. Maar je kunt er wel op bezuinigen en dat werd als belangrijker gezien. Idem met ic bedden. Ze staan vaak leeg, dus weg ermee.... Regeren is vooruit zien, misschien moet die regel weer iets mwer in ere hersteld worden! Nou jongens (m/v) verder rustig blijven adem halen hè! Daar begint het allemaal mee. Iedere ademhaling is qeer nieuw en geeft ons een kans om met kennis nieuwe uitdagingen aan te gaan!