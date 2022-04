Artsen bezorgd over mysterieuze hepatitis bij kinderen

In een flink aantal Europese landen, waaronder Nederland, slaan artsen en onderzoekers alarm vanwege een onbekende variant van hepatitis die kinderen onder de tien jaar treft. De toename van het aantal kinderen met acute hepatitis is opmerkelijk, schrijft het ANP .

“In Nederland zijn in de eerste maanden van dit jaar vier jonge kinderen zo ziek geworden van zo'n leverontsteking dat een levertransplantatie noodzakelijk was, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) desgevraagd weten. "Normaal gebeurt dat ongeveer vier keer in een heel jaar", zegt een woordvoerder van het instituut.”