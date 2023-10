Arts waarschuwt: vapen leidt tot longontstekingen en bloedingen

Van der Heijden belandde vorig jaar augustus met ernstige longproblemen in het ziekenhuis nadat hij tot wel negen vapes per week rookte. Zijn longen bleken “bomvol ontstekingen” te zitten. De jongen had extra zuurstof nodig om te voorkomen dat zijn organen zouden uitvallen.

Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, luidt de noodklok. “Effecten van vapen op de korte termijn worden steeds meer duidelijk. We zien longontstekingen, bloedingen en ook reacties in de kleine luchtwegen”, verklaart hij tegenover RTL Nieuws.

Tieme is een jaar later nog altijd niet volledig hersteld. “Een trap oplopen is nog steeds vermoeiend en ook na een rondje wandelen ben ik nog steeds buiten adem. Eerlijk gezegd denk ik dat ik de rest van mijn leven hier nog wel last van zal hebben.”