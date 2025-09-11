Arts luidt noodklok nu scholieren zelfde drugsvapes gebruiken als daklozen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 248 keer bekeken • bewaren

Illegale THC-vapes winnen aan populariteit onder scholieren, meldt Zembla op basis van een rondgang van Zembla langs scholen, verslavingscentra en medische instellingen. Deze vapes bevatten vaak synthetische drugs, ook wel spice genoemd, en zijn volgens deskundigen “supergevaarlijk”.

Longpatholoog Danielle Cohen, die samen met een groep gelijkgestemde artsen al jaren tegen de vape-epidemie onder scholieren strijdt, reageert in Zembla: “Het is een supergevaarlijke drug, die vooral wordt gebruikt in de gevangenis en door daklozen. Als nu blijkt dat dit ook door schoolkinderen van 12-13 jaar wordt gebruikt, dan moeten de alarmbellen echt afgaan. Dit moet heel snel in de kiem gesmoord worden.”

Scholieren vertellen aan Zembla dat ze de gevaarlijke vapes hebben gebruikt. “Er zat iets in dat me niet helemaal lekker maakte. Ik ben flauwgevallen in de gang”, vertelt een van hen. Een ander zegt dat er regelmatig ambulances langskomen omdat leerlingen onwel worden van de vapes.