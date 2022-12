Arts Johnny Hallyday gemolesteerd

Toestand 'Europese Elvis' verbetert

De omstreden arts die de in coma gebrachte Franse rockster Johnny Hallyday behandeld is op straat in elkaar geslagen.

De legendarische Franse rockster en acteur Johnny Hallyday is in een ziekenhuis in Los Angeles in coma gebracht nadat er complicaties waren opgetreden bij een medische behandeling. In de Franse media wordt de schuld volledig bij de Franse arts gelegd, een chirurg die eerder in opspraak raakte. De Vlaamse VRT meldt nu dat de arts in Parijs op straat door onbekenden in elkaar is geslagen. Volgens zijn advocaten is dat een direct gevolg van de berichtgeving in de media.