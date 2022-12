'Arrogante lul' van Jacinda Ardern verkocht voor 100.000 dollar

Ardern deed haar uitspraak vorige week tijdens een verhit debat in het parlement. Na een reeks vragen van David Seymour, de leider van de kleine libertarisch-rechtse Act-partij, had Ardern niet door dat haar microfoon open stond. “Hij is zo’n arrogante lul”, fluisterde Ardern haar vicepremier Grant Robertson toe.

Arderns scheldpartij volgde op een reeks vragen waarin Seymour wilde weten of de premier achter al haar uitlatingen en daden stond en of ze een goed voorbeeld kon geven van een gemaakte fout en of ze daar excuses voor wilde aanbieden en het wilde rechtzetten. Ardern kwam er op een later tijdstip op terug en zei dat ze nog altijd achter al haar uitlatingen stond, waaronder ook beledigingen en excuses.