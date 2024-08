Arnon Grunberg stopt bij Humo, wil niet in zelfde blad publiceren als antisemiet Herman Brusselmans Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 294 keer bekeken • bewaren

Schrijver Arnon Grunberg stopt na 25 jaar als columnist bij het tijdschrift Humo. Hij besloot hiertoe nadat het Belgische blad een column had geplaatst van collega Herman Brusselmans. Grunberg kondigt zijn vertrek bij Humo aan in een open ontslagbrief in de krant De Standaard.

"Ik ben voor een zo ruim mogelijke opvatting van vrijheid van meningsuiting", schrijft Grunberg in zijn ontslagbrief. "Ik zou het recht van neonazi's om te demonstreren verdedigen, maar dat betekent niet dat ik mee hoef te lopen in de demonstratie. Het staat jullie vrij revisionisme in jullie blad te bagatelliseren en te verwelkomen, maar dat betekent niet dat ik naast de revisionist wens te publiceren."

Brusselmans schreef een column waarin hij het lijden van de bevolking in de Gazastrook benoemde. De schrijver stelde dat het beeld van een schreeuwend Palestijns jongetje om zijn onder het puin liggende moeder hem zo woedend maakt dat hij "iedere Jood die hij tegenkomt een puntig mes door de keel wil rammen".

De European Jewish Association kondigde aan een rechtszaak tegen Humo. Het blad besloot de tekst eind vorige week toch offline te halen, omdat het "nooit de bedoeling was geweest om de Joodse gemeenschap te kwetsen". Grunberg verwijt Humo dat het verwijderen van de column van Brusselmans "een kwestie van keeping up appearances" is.