Arnold Schwarzenegger vindt het logisch dat klimaatactivisten tot wegblokkades overgaan: 'Regeringen doen te weinig'

Arnold Schwarzenegger, voormalig actieheld en oud-gouverneur van Califiornië namens de Republikeinen, heeft er begrip voor dat klimaatactivisten grijpen naar hardere middelen als wegblokkades en vastlijmen. "Dit zijn mensen met goede bedoelingen. Ze doen het misschien anders dan wij zouden willen maar waar het om gaat is dat mensen boos zijn op regeringen omdat excuus op excuus stapelen om geen maatregelen te nemen. De wereld tekende een akkoord in Parijs in 2015 om de broeikasgassen terug te dringen tot een zeker percentage. Zeventig procent van de landen zijn hun beloftes niet nagekomen," aldus Schwarzenegger in het BBC-programma Sunday with Laura Kuenssberg.