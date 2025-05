Armoede verslechtert schoolprestaties van honderdduizenden Nederlandse basisscholieren

"Het is onuitstaanbaar dat een kind dat de capaciteiten heeft om vwo te doen, uiteindelijk terechtkomt op het vmbo omdat hij of zij de kansen niet krijgt en er stress is thuis", zegt directeur Hans Spekman tegen de NOS. Hij benadrukt dat het in de meeste gevallen gaat om kinderen van "ouders die zich het schompes werken, en dan ook nog eens stress hebben omdat ze hun kinderen niet de zorg kunnen bieden die ze verdienen".

Spekman vertelt ook over zogeheten 'brugfunctionarissen' die hun auto 's nachts openstellen voor moeders die vluchten voor huiselijk geweld. Omdat deze functionarissen in dienst zijn van de school, hebben ouders meer vertrouwen in hen dan in andere overheidsinstanties, vooral na het toeslagenschandaal. "Veel mensen die in de problemen zitten vertrouwen de overheid niet meer, maar de school van hun kinderen nog wel."