Armoede bestrijden blijkt veel goedkoper dan het laten voortbestaan

De VVD belooft de kiezer rust in de portemonnee maar de praktijk is anders. Het beleid van de partij zorgt voor de grootste stijging van armoede. In de rechtse manier van denken is dat niet hun probleem want armoede is volgens hen een kwestie van 'eigen schuld'. Lekker makkelijk.

Onderzoek laat zien dat die visie niet alleen wreed maar ook kortzichtig is. Het bestrijden en tegengaan van armoede is voor een samenleving veel goedkoper dan het laten voortbestaan. De bestrijding kost weliswaar belastinggeld maar armoede op zich vereist nog veel meer overheidsuitgaven.

Wetenschappeers hebben dat kunnen vaststellen door een onbedoeld experiment in Australië. Tijdens de corona-pandemie ontvingen mensen een speciale toeslag waardoor de hoogte van de meeste uitkeringen verdubbelde. Dat verminderde de armoede aanzienlijk. Het gevolg was onder meer dat mensen gezonder konden gaan leven, zich beter voedsel konden veroorloven en naar de sportschool gingen. De gezondheidsklachten namen daardoor af en alleen dat al leverde een besparing van zorgkosten op. Terugdringing van de armoede leidt daarnaast tot een vermindering van criminaliteit. En niet onbelangrijk: het geeft de economie een impuls omdat de mensen het geld uitgeven.

