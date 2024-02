Arjen Lubach wil Nationale Vaccindag tegen wappie-epidemie

15 feb. 2024 - 13:11

Het probleem is dat je antivaxers niet kunt bereiken. Die zijn compleet afgestompt en leven in een eigen realiteit, waarin lieden als Baudet bepalen wat waar is. Zo'n Vaccindag, of wat voor actie dan ook om het bewustzijn op te krikken, is in die realiteit onderdeel van de elite, Soros, MSM, Davos, WEF, Schwab, etc.