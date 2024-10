Geert Wilders was nog blijer met de overwinning van de Oostenrijkse FPÖ dan met een Sinterklaasjournaal in de jaren negentig. Arjen Lubach behandelt in zijn avondshow de opmars van de FPÖ en andere radicaal-rechtse partijen in Europa, die nazi’s en fascisten in hun gelederen hebben. Wie zijn toch de vrienden van Wilders?