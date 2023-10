Tot een week geleden was het nog nooit iemand opgevallen, maar Wopke Hoekstra is al groen sinds zijn geboorte. Hij zet zich al jaren onvermoeibaar in voor het milieu, zo blijkt een filmpje dat De Avondshow met Arjen Lubach voor Hoekstra heeft gemaakt. De CDA’er is een klimaatstrijder van het eerste uur. Zelfs zijn steun voor KLM was in werkelijkheid heel groen.