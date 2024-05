Argentijnse president Milei veroorzaakt op extreemrechtse bijeenkomst diplomatieke rel met Spanje Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 227 keer bekeken • bewaren

De Argentijnse president Milei heeft voor een diplomatieke rel gezorgd met Spanje door de vrouw van de Spaanse premier Sánchez corrupt te noemen. Milei deed dat op een extreemrechtse bijeenkomst georganiseerd door de Spaanse partij VOX. Andere aanwezigen op het neofascistische festijn waren de Italiaanse premier Georgia Meloni en de Franse rechtsextremist Marine Le Pen. Spanje heeft zijn ambassadeur uit Argentinië direct teruggeroepen.

VOX organiseerde de bijeenkomst in aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement. Milei riep er onder meer op “niet toe te geven aan het socialisme” dat volgens hem "vervloekt en kankerverwekkend" is.

"He is onacceptabel dat een zittende president die Spanje bezoekt, Spanje en de Spaanse premier beledigt", liet de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares weten. Hij eist excuses van Milei die volgens hem “de relatie tussen Spanje en Argentinië naar de meest kritieke staat in de recente geschiedenis gebracht” heeft. Een woordvoerder van Milei heeft al laten weten dat niet van plan te zijn, hij vindt juist dat Spaanse politici hem excuses verschuldigd zijn wegens eerdere beledigingen aan zijn adres.

Rechtse partijen in Spanje nemen de socialistische premier Pedro Sánchez geregeld onder vuur. Eerder dit jaar werd zijn vrouw Begona Gomez door extreemrechtse politici beschuldigd van corruptie. Dat leidde uiteindelijk zelfs tot een formeel onderzoek van Justitie, maar er kon geen enkel bewijs voor worden gevonden. De rel leidde bijna tot het opstappen van Sánchez als premier, die in die tijd zei te gaan reflecteren op zijn positie en of alle inbreuk in zijn persoonlijke leven het ambt wel waard was. Uiteindelijk bleef hij in functie.

Het bezoek van rechtsextremist Milei aan Spanje brak op veel punten met de gangbare etiquette. Zo ging hij als zittend staatshoofd niet langs bij premier Sánchez of koning Felipe, hoewel dat wel gebruikelijk is. In plaats daarvan gebruikte Milei zijn bezoek om zijn boek te promoten. Milei is sinds november vorig jaar president van Argentinië. Tijdens zijn inauguratie waren tal van extreemrechtse en neofascistische kopstukken uit de internationale politiek aanwezig. PVV-leider Geert Wilders liet ook trots weten te zijn uitgenodigd. Hij sloeg de uitnodiging echter af omdat hij bezig was zijn eigen extreemrechtse kabinet te smeden.

Sinds het aantreden van Milei als president staan de rechten van minderheidsgroeperingen in Argentinië onder druk. Zo moest Human Rights Watch (HRW) vorige week nog Argentijnse bestuurders oproepen te stoppen met hun haatdragende uitspraken over queer vrouwen. De mensenrechtenorganisatie deed die oproep na de dood van drie lesbische vrouwen in Buenos Aires. Zij kwamen volgens een belangenorganisatie om het leven nadat een molotovcocktail was gegooid naar het pand waar ze woonden.

De dood van de vrouwen leidde in Argentinië tot geschokte reacties. Human Rights Watch zegt dat lokale mensenrechtenactivisten hun bezorgdheid hebben uitgesproken over laatdunkende uitspraken over lhbti'ers door prominente politici, "die nu in sommige gevallen hoge functies bekleden". De organisatie wijst onder meer op uitspraken die huidig president Javier Milei en zijn partijgenoten in het verleden hebben gedaan.

BNR zette onlangs enkele andere "markante" uitspraken van Milei op een rijtje: