Archeologen vonden een middeleeuwse stenen penis en je raadt nooit waar die voor werd gebruikt

Bij opgravingen in Galicië, in het noordwesten van Spanje, hebben archeologen een stenen penis van 15 centimeter gevonden die stamt uit de Middeleeuwen. Dat laatste is bijzonder want dergelijke beelden waren weliswaar zeer gebruikelijk in de menselijke geschiedenis vanaf de prehistorie maar dat veranderde toen de christelijke cultuur dominant werd die seks tot zonde bestempelde. Toen werden de beelden zeldzaam.

Uiteindelijk kwamen de archeologen er achter waar het beeld voor diende aan de hand van de context. De penis werd gevonden tijdens onderzoek naar de Toren van Meira, een fort dat in 1476 werd verwoest tijdens de zogeheten Irmandiño Oorlog. Dat is de benaming voor een reeks van bloedige gevechten waarbij de plaatselijke bevolking in opstand kwam tegen de adel vanwege de barbaarse onderdrukking van het gewone volk. Er werden daarbij zo'n 130 kastelen, torens en andere forten vernietigd.