Arbeidspotentieel is veel groter dan lage werkloosheidscijfers doen vermoeden

Recent heeft het Centraal bureau van de Statistiek (CBS) de laatste cijfers over de werkloosheid bekend gemaakt. Er zijn in Nederland nu 348.000 mensen werkloos en dat is de helft minder dan tien jaar geleden. Een cijfer dat economisch tot juichen stemt in een tijd van een structureel tekort aan arbeidskrachten. Alleen dat juichen kunnen we beter achterwege laten. Voornoemde cijfers geven namelijk geen betrouwbaar beeld van het arbeidspotentieel dat in Nederland in theorie aanwezig is.