Arbeidsmarkt uit balans: trek Nederland op het droge

Laatst ging ze voor de tweede keer in haar volwassen leven naar de bioscoop. Ondanks haar vaste baan in de hotelschoonmaak kan Emily het eigenlijk niet missen, maar haar negenjarige zoontje wilde zo graag naar de Mario-film dat ze overstag ging. Ze beseft dat ze met haar vaste contract in de schoonmaakbranche een uitzondering is. Toch voelt haar vaste contract ook als een gouden kooi. Ze verdient te weinig om rond te komen en kan binnen haar contract niet meer uren werken, maar als ze weggaat kan ze er zeker van zijn dat ze terechtkomt in uitzendwerk of een nieuwe rits tijdelijke contracten. In het ergste geval eindigt ze in een constructie van schijnzelfstandigheid, en kan ze als zogenaamd zelfstandig ondernemer fluiten naar pensioenopbouw, is ze niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en krijgt ze niet doorbetaald dan wanneer ze ziek is. Die onzekerheid wil ze haar gezin niet aandoen, en dus draait ze ieder dubbeltje om terwijl ze week in week uit in moordend tempo vier hotelkamers per uur schoonmaakt.