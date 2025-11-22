Arbeidsinspectie verraadt ongedocumenteerde werknemers aan Vreemdelingenpolitie Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 268 keer bekeken • bewaren

De Nederlandse Arbeidsinspectie meldt ongedocumenteerde werknemers regelmatig bij de Vreemdelingenpolitie, waardoor deze groep nauwelijks hun arbeidsrechten durft op te eisen. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van OneWorld en De Groene Amsterdammer. Vorig jaar was de Vreemdelingenpolitie betrokken bij 123 van de 743 controles waarbij werkgevers een boete kregen voor illegale tewerkstelling. Daarnaast doen inspecteurs op eigen initiatief zogenaamde 'collegiale meldingen' wanneer zij ongedocumenteerde medewerkers tegenkomen.

Deze geniepige werkwijze is in strijd met internationale afspraken. Nederland heeft het Arbeidsinspectieverdrag ondertekend waarin staat dat de inspectie álle werknemers moet beschermen, ongeacht hun verblijfsstatus.

Ongedocumenteerde mensen met achterstallig loon of andere misstanden op het werk durven geen hulp te zoeken bij de inspectie uit angst voor deportatie. Nationaal Rapporteur Mensenhandel Conny Rijken noemt dit zorgelijk: door de focus op illegale tewerkstelling blijven belangrijke signalen van arbeidsuitbuiting onopgemerkt. Naar schatting wonen er meer dan 100.000 mensen zonder verblijfsvergunning in Nederland, van wie tienduizenden werken.

Meer over: actueel , ongedocumenteerden , vreemdelingenpolitie , arbeidsinspectie