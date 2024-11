Arabisch-Israëlische parlementariër de mond gesnoerd tijdens hartverscheurend verhaal

Kort daarop kreeg hij telefoon van een buurman met de vraag of hij in orde was. Abu Al Qomsan antwoordde bevestigend, waarna de buurman hem vertelde dat het flatgebouw waar hij een appartement huurde was gebombardeerd. Hij haastte zich daarop naar huis waar het ergst denkbare had plaatsgevonden. “Nog geen tien minuten had ik hun geboorteaktes in mijn bezit en nu moest ik hun sterfaktes gaan halen.”