Applaus voor de pubers

Angstaanjagend? Misschien. Maar bedenk dit: elke generatie heeft hetzelfde gedacht over de volgende. Het is een tijdloze traditie, een ritueel zo oud als de tijd zelf. En toch, op de een of andere manier, blijven we evolueren, groeien en bloeien. En temidden van deze chaos en verandering, ontstaat er een onverwachte schoonheid.