Appelsoorten dreigen uit te sterven door warme winters

Deskundigen wijzen erop dat het in de winter niet meer koud genoeg wordt. De bomen slaan normaal in de herfst energie op, gaan vervolgens in een soort winterslaap en komen in de lente weer in actie. Als er onvoldoende koude-uren zijn, verbruiken de bomen hun energie al tijdens de winter en houden ze onvoldoende over om in de lente vrucht te dragen.