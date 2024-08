App gelanceerd in India om mensen te beschermen tegen zelf in het nauw gebrachte olifanten Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 106 keer bekeken • bewaren

In Assam, een deelstaat in het noordoosten van India, is een app gelanceerd die het aantal doden door olifanten moet terugdringen. De app waarschuwt wanneer er een kudde wilde olifanten op doorreis is, zodat mensen zich tijdig uit de voeten kunnen maken.

In India leven ongeveer 27.000 wilde olifanten, waarvan een groot deel in Assam. Door toedoen van mensen wordt hun natuurlijke habitat steeds kleiner en worden hun looproutes vernietigd. Als gevolg hiervan bevinden mensen zich vaker in de leefomgeving van de olifant met alle gevolgen van dien. Naar schatting kwamen tussen 2020 en 2024 zeker 1.700 mensen om het leven door een aanvaring met een olifant.

De app is ontwikkeld door Aaranyak, een organisatie die zich sterk maakt voor de biodiversiteit in de Assam. Behalve waarschuwen voor aanstormende kuddes, biedt de app ook tips om bijvoorbeeld een olifantenwerend hek om landbouwgrond te bouwen met stroom afkomstig van zonnecellen. Daarnaast kunnen slachtoffers en nabestaanden van olifantenongelukken via de app rechtstreeks een schadeclaim indienen bij de overheid.