Apen die niet zo hard hoeven te werken houden tijd over om seksspeeltjes uit te proberen

Apen in Indonesië lijken stenen te gebruiken als seksspeeltjes. Onderzoekers ontdekten dat langstaart makaken met keien over hun geslachtsdelen wreven of ertegenaan tikten op een wel heel specifieke manier. Dat leidde tot de ‘sex toy’-hypothese die deze maand werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Ethology.