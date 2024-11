Apartheidsregime Israël verbreekt alle banden met progressieve krant Haaretz Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 81 keer bekeken • bewaren

De Israëlische regering verbreekt alle banden met de liberale krant Haaretz. Dat melden Israëlische media waaronder The Times of Israel en Haaretz zelf. Volgens de minister van Communicatie, Shlomo Karhi, heeft het extreemrechtse kabinet van premier Benjamin Netanyahu dat unaniem besloten. De regering zet hiermee de vrije nieuwsgaring in de zogenaamd "enige democratie in het Midden-Oosten" verder onder druk.

Een uitspraak van de uitgever en eigenaar van de krant, Amos Schocken, was volgens minister Karhi doorslaggevend in de beslissing om Haaretz voortaan te boycotten. Schocken had vorige maand op een conferentie in Londen gezegd dat Netanyahu "een wreed apartheidsregime oplegt aan de Palestijnse bevolking". Ook had de eigenaar van de krant het over "Palestijnse vrijheidsstrijders die Israël terroristen noemt". Het is niet voor het eerst dat Haaretz Israël een apartheidsstaat noemt vanwege de beperkte rechten die Palestijnen in Israël hebben en daarme de facto tweederangsburgers zijn.

Terreurstaat Israël windt zich dan ook al langer op over de berichtgeving van de krant. Volgens de communicatieminister haalt Haaretz "de legitimiteit en het recht op zelfverdediging van de staat Israël onderuit". Haaretz accepteert niet kritiekloos de officiële Israëlische lijn dat de genocide in Gaza, de illegale annexatie van de Westelijke Jordaanoever en de invasie van Libanon nodig zijn om Israël te beschermen.

De regering zal door de beslissing geen contact meer hebben met de krant en roept ook andere overheidsinstanties op om het contact te verbreken en geen advertenties meer te plaatsen in de krant. Haaretz is de oudste krant van Israël en behoort nog steeds tot de meestgelezen. Eerder al werd ook nieuwszender Al Jazeera verboden in Israël en door Israël bezette gebieden. Het Israëlische leger staat in Gaza helemaal geen journalisten meer toe die daar verslag kunnen doen van de oorlogsmisdaden. Ook worden aan de lopende band journalisten doodgeschoten door het Israëlische leger. Sinds de aanslag van Hamas op Israël in oktober vorig jaar, heeft het Israëlische leger tenminste 137 journalisten gedood.