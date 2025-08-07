AOW’ers, er valt wat te kiezen in oktober

Er zijn partijen die de al hoge AOW-leeftijd nog verder willen verhogen. Er zijn ook partijen die de AOW-uitkering, waarop eerder al bezuinigd is, nog verder willen achterstellen.
Bij onze belangrijkste handelspartner, Duitsland, wordt de AOW-leeftijd pas in 2030 67 jaar. In Nederland was dat 2024. Nederland heeft na Denemarken de hoogste AOW-leeftijd.
Aanvechtingen van ambtenaren en de VVD om de AOW-leeftijd extra te verhogen zijn uit den boze en zullen vooral mensen treffen die met hun handen werken. Bovendien onnodig omdat AOW-kosten als percentage van het BBP (wat wij verdienen) stabiel blijven. Dat is andere koek dan de stemmingmakerij waarin gesteld wordt dat het deel dat uit belastingen betaald wordt, stijgt ten opzichte van het deel dat door premies betaald wordt. Belasting die bovendien mede opgebracht wordt door ouderen.
De vakbonden hebben weten te bedingen dat wettelijk gezien er zwaar-werkregelingen kunnen worden afgesloten tot 3 jaar voor de AOW-leeftijd. Het is zaak dat er ook daadwerkelijke regelingen in de CAO-en komen. Een andere verbetering die bevochten moet worden is dat de AOW-leeftijd daalt als de levensverwachting afneemt. In de wet staat nu dat de AOW-leeftijd niet kan dalen alleen stijgen.
Als je vindt dat de oude dag voorziening geen melkkoe mag zijn, let dan op bij de komende verkiezingen en stem niet op partijen die de AOW-leeftijd willen verhogen of de AOW-uitkering achter willen stellen. Het is nu al duidelijk dat de VVD anti-ouderen is doordat zij de AOW-leeftijd extra wil verhogen en eerder er mee instemde dat een toeslag voor AOW’ers werd afgeschaft. BBB-partijprominent Mona Keijzer liet eerder weten dat wat haar betreft de AOW-uitkering niet verhoogd hoeft te worden met de stijging van het minimumloon. Er valt wat te kiezen in oktober 2025 bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hou de verkiezingsprogramma’s in de gaten.
