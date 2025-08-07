AOW’ers, er valt wat te kiezen in oktober Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 71 keer bekeken • bewaren

Er zijn partijen die de al hoge AOW-leeftijd nog verder willen verhogen. Er zijn ook partijen die de AOW-uitkering, waarop eerder al bezuinigd is, nog verder willen achterstellen.

Bij onze belangrijkste handelspartner, Duitsland, wordt de AOW-leeftijd pas in 2030 67 jaar. In Nederland was dat 2024. Nederland heeft na Denemarken de hoogste AOW-leeftijd.

Aanvechtingen van ambtenaren en de VVD om de AOW-leeftijd extra te verhogen zijn uit den boze en zullen vooral mensen treffen die met hun handen werken. Bovendien onnodig omdat AOW-kosten als percentage van het BBP (wat wij verdienen) stabiel blijven. Dat is andere koek dan de stemmingmakerij waarin gesteld wordt dat het deel dat uit belastingen betaald wordt, stijgt ten opzichte van het deel dat door premies betaald wordt. Belasting die bovendien mede opgebracht wordt door ouderen.

De vakbonden hebben weten te bedingen dat wettelijk gezien er zwaar-werkregelingen kunnen worden afgesloten tot 3 jaar voor de AOW-leeftijd. Het is zaak dat er ook daadwerkelijke regelingen in de CAO-en komen. Een andere verbetering die bevochten moet worden is dat de AOW-leeftijd daalt als de levensverwachting afneemt. In de wet staat nu dat de AOW-leeftijd niet kan dalen alleen stijgen.