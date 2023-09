AOC: Verenigde Staten moet excuses aanbieden voor decennia van interventies in Latijns-Amerika Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 108 keer bekeken • bewaren

Alexandria Ocasio-Cortez, kortweg AOC genoemd, prominent Amerikaanse parlementariër en voorvrouw van de linkse beweging, roept haar regering op excuses te maken aan Latijns-Amerikaanse landen voor decennialange inmenging in hun interne aangelegenheden en het destabiliseren van democratieën in de regio. Ze komt met haar voorstel na een bezoek aan Chili waar ze onder meer de progressieve president Gabriel Boric (links op de foto) ontmoette. Dat bezoek van Spaans sprekende Amerikaanse politici vond plaats aan de vooravond van de 50e verjaardag van de door de VS ondersteunde militaire staatsgreep tegen de gekozen socialistische president Salvador Allende. De coup van 11 september 1973 ging gepaard met het ombrengen en gevangen zetten van duizenden politiek actieve burgers. Ook kwam er een grote stroom vluchtelingen op gang. Pas in 1990 was er sprake van een terugkeer naar democratie.

"Ik denk dat we Chili excuses verontschuldigd zijn, en niet alleen Chili maar veel delen van de regio," zegt Ocasio-Cortez in een interview met The Guardian. "Het is moeilijk voor ons om vooruit te komen als deze enorme olifant nog in de kamer staat en het gebrek aan vertrouwen dat die veroorzaakt. De eerste stap is erkenning en duidelijk maken dat we deze regio willen benaderen met wederzijds respect. Dat zou nieuw en historisch zijn."

Begin 19e eeuw omarmde de VS de Monroe-doctrine die inhoudt dat Washington ingrijpt, al dan niet militair, als er Amerikaanse belangen op het spel staan, zoals de activiteiten van Amerikaanse multinationals. De lijst van interventies is zeer lang. In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw werden onder meer de Guatemalteekse sociaaldemocratische president Jacobo Árbenz en de linkse Braziliaanse João Goulart door de VS met behulp van militaire staatsgrepen aan de kant gezet. Daarnaast hebben de VS talloze pogingen ondernomen de Cubaanse leider Fidel Castro te vermoorden. In de Nicaragua zette de VS na de Sandinistische revolutie tegen dictator Somoza een guerrillaleger - de Contra's - op om het land te destabiliseren. In Argentinië werd de extreemrechtse dictatuur gesteund waar onder meer de vader van de Nederlandse koningin Maxima deel van uitmaakte. Om maar enkele voorbeelden te noemen. Keer op keer werden linkse regeringen vervangen door extreemrechtse, veelal militaire, heersers.

Ocasio-Cortez heeft een wetsvoorstel ingediend om de geheime documenten die betrekking hebben op de interventies te openbaren, ook omdat veel Amerikanen onwetend zijn over die activiteiten. Die activiteiten gaan overigens nog steeds door. Zo wijst Ocasio-Cortez er op dat in de bestorming van het Braziliaanse parlement door aanhangers van de extreemrechtse weggestemde president Bolsonaro duidelijk de hand van Steve Bannon, een topadviseur van Trump, valt te herkennen.