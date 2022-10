AOC: Onzeker of VS over tien jaar nog een democratie is

15 feb. 2022 - 23:28

Ik ben een beetje teleurgesteld in deze analyse van AOC. Democratie is voor mij gelijke waarde aan iedere stem. Dat is nu al op basis van de Constitution niet het geval. Als voorbeeld: California en South Dakota kiezen ieder twee senatoren. California heeft bijna 40 miljoen inwoners, South Dakota nog geen miljoen. En de senaat is belangrijk. Wat er nu speelt is dat er veel Republikeinse staten hun wetten aan het veranderen zijn waardoor de uitslag van de verkiezingen van tafel geveegd kan worden door een soort van 'electoral commitee', bestaande uit allemaal Republikeinen. 'Gerrymandering' is een andere reden om de alarmbel te rinkelen, want het loopt nu wel erg de spuitgaten uit met het herindelen van kiesdistricten (alle democraten in 1 groot kiesdistrict, met allemaal kleine republikeinse districtjes er omheen, of een Democratisch kiesdistrict uitelkaar trekken en de stukjes toevoegen aan Republikeinse districten). De kiesdistricten kiezen hun Congres man or woman. Dit gerrymanderen heeft geen invloed bij een presidentsverkiezing, maar ook hier weer: je hoeft om de presidentsverkiezingen te winnen niet de meeste stemmen te halen, vanwege de tussenstap van het al dan niet winnen van een staat (vastgelegd in de Constitution). Alle kiesmannen van een staat stemmen vervolgens op de president die in hun staat gewonnen heeft. De oplossing is heel simpel, maar daar hebben de Republikeinen geen oren naar. Met andere woorden: de democratische 'one man one vote' gedachte is er in de US nooit geweest. Waar AOC het over heeft is dat de Republikeinen de verkiezingen zelf willen controleren. Rigging the elections is the name of the game. Maar 'eerlijke verkiezingen' is iets anders dan 'democratie'.

