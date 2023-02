ANVR, de handpop van de vliegindustrie Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 506 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Jeroen Pijper

Afgelopen week was het weer zover. De ANVR, brancheorganisatie van reisaanbieders, klaagde steen en been over het feit dat Schiphol te weinig personeel heeft om de reizigersstroom te “verwerken”. Het was weer ach en wee, de hele reissector zou zo’n beetje zwaar te lijden krijgen door de krapte bij het vliegveld. Maar wat mankeert er toch bij de ANVR? Wat gaat daar nu opnieuw mis, want men klaagde vorig jaar ook al zo ontzettend. De ANVR voorman was niet van het scherm of de radio te slaan met de boodschap dat héél Nederland niet met vakantie kan door de gebreken bij Schiphol.

Eerst stuit me tegen de borst dat men het over “verwerken” heeft, alsof reizigers slechts een product zijn: dingen. Hoewel je je eigenlijk wel als vee laat behandelen als je je in een vliegtuig laat vervoeren. Maar dit even terzijde.

De ANVR slaat de plank totaal mis met haar klaagzang, want de meeste mensen gaan helemaal niet met het vliegtuig op pad. De meeste mensen gaan met de auto, bus, trein, boot en fiets met vakantie. Dat is overigens veel leuker, want dan ben je echt op reis, maak je wat mee en je ziet nog eens wat. Dat kun je van het reizen met de vliegmachine niet zeggen. Daar kom je vaak gestrest en gammel uit, zonder dat je ook maar enige echte positieve reiservaring hebt opgedaan.

Wat ik, als oud controller bij een (vooral) busreizenbedrijf, eigenlijk erger vind is dit: je zal maar een reisorganisatie hebben die vooral heel mooie reizen organiseert zonder het gebruik van de meest milieuschadelijke en minst comfortabele reismethode. Je zal maar lid zijn van de ANVR die er bijna nooit op wijst dat je ook heel comfortabel en snel met de superdeluxe touringcars op reis kunt. Je zal maar deze hele periode moeten ervaren dat jouw brancheorganisatie net doet of jouw trein- of autoreisbureau er niet toe doet. Ik zou daar knap kwaad van worden. Waar betaal je in hemelsnaam de contributie dan voor? Maar vooralsnog horen we al die reisorganisaties met alternatieven voor vliegen niet klagen over de eenzijdigheid van hun brancheclub. Waar is men bang voor?

Ik zou als reisbranche die niet doet in vliegen, maar in fraaie en schonere alternatieven, de ANVR-leiding eens fors op het revers tikken en ze luid en duidelijk laten horen wat ik ervan vind. De ANVR is niet alleen het uithangbord van de vliegindustrie, maar van alle reis- en vakantiemogelijkheden. Dus als de ANVR de volgende keer doet alsof er rampen uitbreken en héél Nederland niet met vakantie kan, zou ik ze stevig corrigeren.

De branchevereniging kan ook gewoon zeggen dat het heel jammer is dat vliegen moeilijk gaat dit jaar, maar dat de leden van de ANVR heel veel prachtige alternatieven in de aanbieding hebben. Dan pas gedraagt deze club zich als een echte branchevereniging van reisorganisatoren en niet als de handpop van de vliegindustrie.

Meer over: reizen , schiphol , opinie , vakantie , toerisme