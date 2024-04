Antwoord op de onderwijscrisis: kortwiek de kennisvakken Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 57 keer bekeken • bewaren

Straks kom je van de middelbare school met een pakket tips and tricks.

Terwijl Nederland zich druk maakt over het vuurwerk in de Kuip en de aangiftebereidheid tegen Timmermans, onderneemt het ministerie van Onderwijs en Wetenschap een grote aanval op havo en vwo. In het kader van de kwaliteitsverbetering wordt het aantal lesuren in natuurkunde, biologie, economie, Frans, Duits en Engels fors verminderd. Ook Nederlands schiet er iets bij in. In een stuk voor de NRC waarschuwt docent Gijs Korenblik voor de gevaren van deze "hervorming". Op de site van de docentenvakbond Aob legt Joëlle Portvliet precies uit waar de nieuwe aanpak op kan uitdraaien. De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) die dit soort pannetjes op het vuur pleegt te zetten, zegt dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen maar daar geloven de meeste docenten op de werkvloer niet in.

Er is ook een vak dat juist meer studielasturen krijgt: 63% in de bovenbouw van de havo en 83% in de bovenbouw van het vwo. De winst voor wiskunde B steekt daar bleekjes bij af: respectievelijk 17% en 3%.

Wij hebben in dit land een onderwijssysteem dat een fors aantal leerlingen als functioneel analfabeet aflevert. Ook de rekenvaardigheden laten, zo blijkt uit recent onderzoek, steeds meer te wensen over. Nu wordt er bovenop dit alles ook nog eens voor gezorgd dat de toch al gebrekkige kennis van Europese vreemde talen bij de jongere generaties verder wordt teruggebracht, terwijl er weinig tot niets gedaan wordt om hun kennis van een tweede moedertaal – steeds vaker aanwezig – zoals Arabisch, Portugees, Turks, Chinees of Pools bij te houden en uit te bouwen. Je ken altijd Google Translate aanzette niewaar. Biologie en natuurkunde, waar is dat nou voor nodig? Zoals Cruyff al zei: "Je snapt het pas als je het door heb" of omgekeerd.

Volgens Gijs Korenblik zal het bij het opgeblazen vak maatschappijleer niet alleen over burgerschap gaan maar ook over digitale vaardigheden. Elders heeft hij het over basisvaardigheden.

Het betekent dat het middelbaar onderwijs straks jonge mensen de maatschappij in stuurt, die wel een heleboel tips en tricks meenemen maar voor het overige van hun gezond niet afweten.

Dat zal me wat worden met de kenniseconomie. En met de reputatie van Nederland als men er elders op de wereld achterkomt wat "hoogopgeleid" hier tegenwoordig inhoudt.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht.

