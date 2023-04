Antivaxxers hebben wind in de zeilen door pandemie: vertrouwen in kindervaccins fors afgenomen Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 83 keer bekeken • bewaren

Antivaxxers en andere nepnieuwsverspreiders hebben het vertrouwen in de levensreddende vaccinatieprogramma’s voor kinderen de afgelopen jaren wereldwijd ondermijnd. Uit een rapport van Unicef blijkt dat mensen in 52 van de 55 onderzochte landen sceptischer zijn geworden over inentingen. In Nederland denkt nog maar 70 procent van de bevolking dat vaccinaties voor kinderen belangrijk zijn. Dat is een daling van meer dan 20 procentpunt in vergelijking met de situatie voor de coronapandemie. Daarmee doet Nederland het slechter dan veel van de andere onderzochte landen.

IPS bericht: “Unicef wijt het vaccinatiescepticisme onder meer aan de toenemende toegang tot misleidende informatie zoals fake news, een afnemend vertrouwen in deskundigheid en politieke polarisatie. ‘Op het hoogtepunt van de pandemie hebben wetenschappers snel vaccins ontwikkeld die talloze levens hebben gered. Maar ondanks deze historische prestatie circuleerden angst en desinformatie over alle soorten vaccins even sterk als het virus zelf’, zegt Unicef-directeur Catherine Russell.”

Vaccinaties behoren tot de belangrijkste medische innovaties van de afgelopen eeuwen. Jaarlijks worden er zo wereldwijd 4 miljoen sterfgevallen voorkomen. In vroegere tijden richtten infectieziekten die nu dankzij inentingen zijn teruggedrongen, onvoorstelbare slachtingen aan. Zo overleden er in de 18e eeuw jaarlijks 400.000 Europeanen aan de pokken. De ziekte was daarmee de belangrijkste doodsoorzaak. Inentingen hebben ervoor gezorgd dat de wereld in 1980 pokkenvrij kon worden verklaard.