Antivaxxer Van Morrison klaagt minister aan die zanger 'gevaarlijk' noemde in opiniestuk

31 mei 2022 - 14:38

Daar zijn ze weer, de echo's uit Wappistan. Jammer dat deze twee uitstekende performers er voor gezwicht zijn... Ben overigens benieuwd of ze net als Marjory Tailor Greene geloven dat 'the government is planning to monitor our eating habits and “zap” us until we eat fake meat grown in a “peach tree dish".' Voor wie niet weet wat een "peach tree dish" is: dat is de verbastering van "petri dish". Een verbastering die met name kans van ontstaan heeft bij personen wier ontwikkeling na de kleuterschool nog maar zeer beperkte voortgang heeft mogen boeken. Wat men zich precies moet voorstellen bij "zappen" laat ik aan een ieders eigen fantasie over. Want basis in de realiteit heeft het in ieder geval niet.