Antivaxxer valt op straat Italiaanse oud-premier Conte aan

Giuseppe Conte, leider van de populistische Vijfsterrenbeweging en premier van 2018-2021 is tijdens een bezoek in Toscane aangevallen door een fanatieke antivaxxer. De belager liep tijdens een verkiezingsbijeenkomst in het stadje Massa op Conte af en deed alsof hij hem de hand wilde schudde maar sloeg hem toen plots in het gezicht.