Antivaxxer ontvoert dochter (10) naar Paraguay

28 mei 2022 - 16:06

We hebben er hier anders nog genoeg. Zoals Filemon Wesselink iedere aflevering laat zien hebben we hier en in de VS nog genoeg complotdenkers. Het is dan ook wachten op de zonnebrandcrème wappies. Alhoewel het klimaat in Paraguay daar niet echt geschikt voor is met temperaturen tussen de 21 en 34 graden. Tropisch. Of zoals ik van een Baudet aanhanger pas hoorde dat de moord op Fortuyn een complot was. Dat kon Volkert helemaal niet alleen gedaan hebben. Beetje te teveel over JFK Dallas 1963 gedroomd denk ik... Of dat Zelenski geen Oekraïner is, een democratisch gekozen president, maar een Amerikaan die door de CIA daar gezet is. Dus als Paraguay nog even van gedachte kan veranderen... we hebben er hier dus genoeg....