Antivax-ouders weigeren baby levensreddende operatie wegens bezwaar tegen donorbloed van gevaccineerden

Antivaxxers in Nieuw-Zeeland weigeren een hartoperatie bij hun baby omdat de medici niet kunnen noch willen garanderen dat het donorbloed dat daarvoor nodig is afkomstig is van gevaccineerden. De gezondheidszorg instelling start nu een juridische procedure om het stel uit de ouderlijke macht te zetten. De vier maanden oude baby kan dan de dringend noodzakelijke ingreep ondergaan. Het kind lijdt aan een vernauwing van de hartklep die levensbedreigend is.

De ouders vertelden in een interview met een andere antivaxxer over de situatie. "We willen geen bloed dat vervuild is met vaccinatie. Daarmee houdt het op, we vinden al het andere dat de artsen willen doen prima."