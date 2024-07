Antivax-arts besmet tientallen patiënten met hepatitis C

Een fanatieke antivax-arts uit heeft tientallen mensen besmet met hepatitis C. De Italiaanse dokter Ennio Caggiano uit de omgeving van Venetië voerde bloedtransfusies uit om gevaccineerden te ‘zuiveren’ van hun inenting tegen corona. Caggiano’s praktijken kwamen aan het licht toen op de eerste hulp van het plaatselijke ziekenhuis opeens een enorme toename was te zien van hepatitis C-besmettingen, meldt het Eindhovens Dagblad .

“Caggiano verkreeg landelijke bekendheid vanwege zijn ferme anti-vaccinatiestandpunten. Hij hekelde het beleid van de Italiaanse overheid die, volgens hem, Italianen dwong zich te laten vaccineren tegen corona. Een Facebookpost met de tekst ‘Vaccinatie maakt vrij’ naast een foto van de ingang van concentratiekamp Auschwitz met de beruchte tekst ‘Arbeit macht Frei’ was reden voor de Orde van Medici in Venetië om hem uit zijn ambt te zetten. Omdat de arts die beslissing aanvocht is hij nog steeds in staat zijn beroep uit te oefenen.”