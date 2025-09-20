Antisemitisme en Zionisme, wat betekenen deze termen? Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 315 keer bekeken • bewaren

Sinds Israël is begonnen aan het volledig uitroeien van de Palestijnse bevolking in Gaza, struikelen in Nederland bepaalde partijen en organisaties over elkaar heen om elke vorm van kritiek daarop of solidariteit met Palestijnen te bestempelen als 'steun aan Hamas' of antisemitisme.

De VVD onder leiding van sloopkogel Dilan Yesilgöz heeft er bijvoorbeeld een handje van. Neem die keer dat de Partij voor de Dieren een foto deelde van watermeloen, wat volgens Yesilgöz neerkwam op terrorismeverheerlijking en antisemitisme. Altijd makkelijk, als je toch even de aandacht moet afleiden van het feit dat je een genocide mede mogelijk maakt.

Maar, zo legt Arjen Lubach uit, een watermeloen is natuurlijk helemaal niet antisemitisch. Het staat wel symbool voor de Palestijnse vlag, maar dan zonder een beetje fatsoenlijk te kunnen wapperen. Hamas heeft een eigen vlag die in de verste verte niet op een meloen lijkt. Zodra iemand groene paprika met taugé gaat serveren, dan moet je je misschien even achter de oren gaan krabben.