Antisemitische Poolse politicus gaat joodse kandelaar in parlement te lijf met brandblusser

Onthutsende taferelen in het Poolse parlement. De leider van de extreemrechtse ultra-katholieke partij Konfederacja Korony Polskiej (Confederatie van de Poolse Kroon) heeft de kaarsen van een chanoekia, de negenarmige joodse kandelaar, die waren aangestoken vanwege Chanoekia, gedoofd met een brandblusser. Op chaotische beelden is Grzegorz Braun temidden van wolken bluspoeder in het parlementsgebouw. Grzegorz Braun werd door de voorzitter tijdelijk geschorst na zij antisemitische daad.

De chanoekia is opgesteld bij de kerstboom in het parlement. Iedere avond gedurende het acht dagen durende joodse feest wordt er een nieuwe kaars aangestoken. Braun is onder meer berucht vanwege zijn antisemitische reputatie. Zo verstoorde hij eerder een lezing over de Holocaust. Daarnaast keerde hij zich tegen coronamaatregelen, bedreigde hij de minister van Volksgezondheid met de dood, wil hij abortus verbieden en de doodstraf herinvoeren. Ook is hij tegen de Europese Unie en steun aan Oekraïne. Een verschil met ultrarechts in Nederland is dat hij zich ook tegen protestanten keert. De partij heeft vier zetels in het 460 leden tellende parlement, de Sjem.