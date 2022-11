Antisemitische complotdenker mag Nederland niet in

Eerder had de gemeente Amsterdam al besloten dat de bijeenkomst met de Holocaust-ontkenner niet kon plaatsvinden bij het monument op de Dam . In plaats daarvan zou de manifestatie op het Museumplein moeten worden gehouden – een besluit waartegen de organisatie in beroep ging.

Icke is een oudgediende onder de complotdenkers. De voormalige doelman van een Engelse derde-divisieclub is zeker al sinds de jaren zeventig in de ban van de meest waanzinnige samenzweringsfantasieën, met name over buitenaardse reptielachtigen die de wereld zouden besturen. Deze machthebbers zouden jong blijven door het bloed van kinderen te drinken – een variatie op het eeuwenoude antisemitische bloedsprookje. Joden worden er al eeuwenlang ten onrechte van beschuldigd dat ze het bloed van kinderen drinken en achter de schermen alle touwtjes in handen hebben. Icke verspreidt in zijn boeken ook de leugen dat de joden verantwoordelijk waren voor het uitbreken van de Eerste én Tweede Wereldoorlog.