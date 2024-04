Anti-zionistisch collectief bezet Eerste Kamer uit protest tegen genocide in Gaza

Het gebouw van de Eerste Kamer is donderdagavond korte tijd 'bezet' door activisten die aandacht vroegen voor de Israëlische vernietiging van Gaza. Het collectief, waaronder ook leden van de Joodse organisatie Erev Rav, eisten dat de Nederlandse politiek zich duidelijk uitspreekt voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza. Woordvoerder David Prins vroeg zich daarbij af of de weifelende houding van Nederland iets te maken heeft met de sollicitatie van Mark Rutte voor het leiderschap van de NAVO.