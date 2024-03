'Anti-woke' gelukszoekers ontvluchten LHBT-vriendelijk Canada maar ontdekken dat Russen geen Engels spreken Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 626 keer bekeken • bewaren

Een rechts-conservatief en ‘hyper-christelijk’ gezin dat vanuit Canada naar Rusland vluchtte om te ontkomen aan de “woke LHBTQ-ideologie”, heeft nu spijt van die beslissing. Het blijkt dat men in het nieuwe thuisland nauwelijks Engels spreekt en aanpassen aan de nieuwe omgeving is toch te veel gevraagd.

Arend en Anneesa Feenstra, aan de naam te horen telgen uit een familie met een geschiedenis van gelukszoekerij, konden het in Ontario niet meer uitstaan dat waar ze ook gingen, ze werden geconfronteerd met progressie en inclusie. En dus besloot het gezin de koffers te pakken en hun acht kinderen te verzamelen en naar Rusland te verkassen. Daar zou het vast beter zijn.

Wat betreft een forse beperking van homorechten zijn ze inderdaad naar het goede land verhuisd. Rusland kent een dusdanig strenge anti-homowetgeving, dat alleen al de verdenking van homo-zijn goed is voor gevangenisstraf, laat staat dat er daadwerkelijk in het openbaar inclusie en tolerantie gepredikt wordt. Helemaal in het straatje van de Feenstra’s dus. Maar dat is wel waar het geluk dat het gezin zocht ophoudt.

De Feenstra’s hebben hun boerderij in Canada verkocht om aan hun nieuwe Russische leven te beginnen, maar hebben in hun nieuwe woonplaats geen toegang tot het geld. Russische banken hebben dat namelijk als “verdacht” geoormerkt. Om het allemaal nog eens erger te maken, spreekt er niemand bij de bank Engels dus klagen zit er niet in. Een praatje op straat maken met de nieuwe buren zit er ook al niet in, want ook die blijken eigenlijk alleen Russisch te spreken.

Het gezin houdt op YouTube een vlog bij waarin ze over hun avonturen vertellen. In een van de video’s klaagt het stel steen en been over de omstandigheden waarin ze verzeild zijn geraakt. Zo zei Anneesa dat ze “klaar om het vliegtuig te pakken” was omdat ze “met logica nergens kwam” in Rusland. Ook dat leverde een onverwachte reactie van het nieuwe thuisland op. De Russische overheid, die niet bijzonder gesteld is op de vrijheid van meningsuiting, gaf het stel te kennen dat de video weer verwijderd moest worden. Inmiddels is die video vervangen door een nieuwe waarin Arend excuses aanbiedt voor het geklaag en dat het ze zo niet bedoeld hadden.