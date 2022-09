Anti-SUV actiegroep slaat steeds vaker toe, banden van tientallen auto's leeggelopen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 243 keer bekeken • bewaren

Een internationale actiegroep die zich richt tegen SUV's en 4x4-auto's heeft in de nacht van woensdag op donderdag in Amersfoort toegeslagen. "SUV's en 4x4's zijn een ramp voor onze gezondheid, onze openbare veiligheid en ons klimaat," beweren de actievoerders die van minstens 21 van dergelijke voertuigen de banden leeg hebben laten lopen. In Nederland neemt de verkoop van SUV's toe. Het model werd ooit bedacht om de strenge Amerikaanse milieuwetgeving te omzeilen. In de VS valt het autotype onder vrachtwagens waar de milieuregels niet voor gelden. Uit onderzoek van de autoindustrie blijkt dat SUV's vooral populair zijn onder onzekere mensen die minder rijvaardig zijn. Als een voordeel van de stevige auto wordt gezien dat bij een ongeluk de andere partij meer risico loopt op letsel. Dat is in de praktijk overigens niet het geval.

Tyre Extinguishers, zoals de actiegroep heet, wil dat de kloek uitgevallen auto's uit het stadsbeeld verdwijnen, meldt RTV Utrecht. In een op de getroffen auto's achtergelaten verklaring luchten ze hun hart. "Steeds grotere auto's domineren onze steden en dat allemaal zodat een paar bevoorrechten met hun rijkdom kunnen pronken. Omdat regeringen en politici hebben gefaald om ons tegen dit gevaar te beschermen, moeten we onszelf beschermen. Wij willen het bezit van een enorme vervuilende 4x4 in de stedelijke gebieden van de wereld onmogelijk maken. We doen dit door de banden van deze enorme, onnodige voertuigen leeg te laten lopen, waardoor hun eigenaars ongemak en kosten ondervinden."

Tyre Extinguishers sloeg deze week ook toe in onder meer Londen, Kopenhagen, Parijs, Toulouse en Bristol. De groep bestaat uit losse individuen die hun acties uitvoeren onder gemeenschappelijke naam. In Nederland kwam de groep recent in actie in Apeldoorn, Zwolle en Hengelo.

De groep heeft een handige methode om de banden leeg te laten lopen. Na het losdraaiden van de ventieldop wordt een boon of klein steentje op het ventiel geplaatst. "Draai de dop terug tot je een sissend geluid hoort. De band loopt nu langzaam leeg. Het hele proces duurt 10 seconden," aldus de instructies voor de leeglopers.

De gedupeerden doen aangifte bij de politie maar onduidelijk is of de actie strafbaar is omdat er niets vernield wordt, enkel wordt er wat lucht verplaatst. De verkeersveiligheid is niet in het geding omdat er met vier lege banden niet of amper gereden kan worden. Ook vervolging kan daarom met een sisser aflopen.

SUV-bezitters reageren begrijpelijkerwijs woest maar kritiek op de platte actiemethode komt ook van mensen die het beste voor hebben met het klimaat, meldt het Eindhovens Dagblad:

Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit, heeft ook haar bedenkingen of dit de weg is om je doel te bereiken: ,,Protesten variëren van gematigd, zoals een petitie, tot extreem, zoals geweld tegen personen of vernielingen. Wat deze groep doet is geen vernieling, maar het creëert geen sympathie. Zeker omdat het niet is gericht tegen een bedrijf of instelling is, maar tegen medeburgers.”

