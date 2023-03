Anti-racistische programmamaker Harry de Winter (73) overleden

Programmamaker, presentator en kunstenaar Harry de Winter is dinsdagavond op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie woensdag bekendgemaakt aan het ANP. Vorig jaar werd bekend dat De Winter ongeneeslijk ziek was.

De Winter brak door met het programma Wintertijd, waarin hij bekende Nederlanders en ook buitenlandse gasten uitgebreid interviewde over hun leven en de rol van muziek daarin. Ook was hij een van de initiatiefnemers van Een Ander Joods Geluid, een stichting van Nederlandse Joden die kritisch staat ten opzichte van de Israëlische apartheidspolitiek tegenover de Palestijnen.

Harry de Winter liet zich geregeld in het openbaar uit tegen racisme en discriminatie. Nadat Geert Wilders in 2008 zijn moslimhaatfilm Fitna uitbracht, liet De Winter een paginabrede advertentie plaatsen in de Volkskrant. De tekst daarvan luidde: "Als Wilders hetzelfde over Joden (en het Oude Testament) gezegd zou hebben als wat hij nu over Moslims (en de Koran) uitkraamt, dan was hij allang afgeserveerd en veroordeeld wegens antisemitisme."