Antarctica breekt opnieuw warmterecord met 18,3 graden

Antarctica heeft opnieuw de warmste temperatuur ooit gemeten geregistreerd. Volgens een Argentijns onderzoeksstation stond de thermometer vrijdag op 18,3 graden. Het verbreekt daarmee het vorige record van 17,5 graden in maart 2015.

De meting werd genomen op de Esperanza Basis – een permanent bemand Argentijns poolstation op Antarctica. Het station is gevestigd op het schiereiland Trintiyop. Een tweet van het meteorologische agentschap van Argentinië op vrijdag onthulde het record. De gegevens van het station gaan terug tot 1961.

Het schiereiland van Antarctica is volgens de World Meteorological Organisation een van de snelst verwarmende plekken op aarde. Het is daar in de afgelopen 50 jaar ongeveer 3 graden warmer geworden. Bijna alle gletsjers in de regio smelten.

Prof James Renwick, een klimaatwetenschapper aan de Victoria University of Wellington, was lid van een comité voor de World Meteorological Organisation dat eerdere records in Antarctica heeft geverifieerd.

Hij vertelde aan the Guardian dat de commissie waarschijnlijk bij elkaar zal komen om het nieuwe Esperanza-record te controleren. “Natuurlijk moet het record worden gecontroleerd, maar in afwachting van die controles is het een volkomen geldig record en dat [temperatuur] station is goed onderhouden.”

“De meting is indrukwekkend, want het is pas vijf jaar geleden dat het vorige record werd gevestigd en dit is bijna een graad Celsius hoger. Het is een teken dat de opwarming daar veel sneller is dan het wereldwijde gemiddelde.”

Prof. Nerilie Abram, klimaatwetenschapper aan de Australian National University, heeft onderzoek verricht op James Ross Island aan de noordpunt van het schiereiland. “Het is een gebied dat heel snel opwarmt”, zegt ze in the Guardian, eraan toevoegend dat het soms warm genoeg kan zijn om een ​​T-shirt te dragen. “Zelfs kleine verhogingen in opwarming kunnen leiden tot grote verhogingen van de energie die je hebt voor het smelten van het ijs. De gevolgen zijn de ineenstorting van de ijsplaten langs het schiereiland. ”

Uit een onderzoek uit 2012 bleek dat de huidige opwarming van de regio zeer ongewoon is, vergeleken met temperatuurswisselingen in de afgelopen 2000 jaar. Dr. Steve Rintoul, een vooraanstaand oceanograaf en Antarctisch expert bij CSIRO reageerde in the Guardian: “Dit is een record van slechts één station, maar het is in de context van wat er elders gebeurt en geeft weer bewijs dat met het opwarmen van de planeet, we meer warme records krijgen en minder koude records. ”

De laagste temperatuur ooit geregistreerd in Antarctica – en overal op aarde – was in het Russische Vostok-station, toen de temperatuur op 21 juli 1983 daalde naar -89,2 graden.